Cannes-Roma 3-3 | giallorossi rimontati dopo la doppietta di Dybala e il gol di Malen

La Roma ha pareggiato 3-3 contro il Cannes in un'amichevole in Francia. I giallorossi sono passati in vantaggio con una doppietta di Dybala e un gol di Malen, portandosi sul 3-0. Successivamente, i francesi hanno segnato tre reti, rimontando e pareggiando la partita.

Cannes (Francia) 26 luglio 2026 - Pari amaro per la Roma che avrebbe senza dubbio meritato di più nell'amichevole contro il Cannes. I giallorossi pareggiano per 3-3 una gara dove avevano trovato anche un triplice vantaggio nei confronti dei francesi, grazie alla doppietta di Paulo Dybala e il gol di Donyell Malen. La rimonta nasce prima dall'espulsione molto dubbia nei confronti di Wesley per doppio giallo, completata poi da un rigore altrettanto dubbio fischiato ai danni di Dovbyk. Dopo questa amichevole la Roma volerà in Galles dove dall'ultimo di luglio comincerà a lavorare in Gran Bretagna nella seconda e ultima parte del ritiro estivo. Primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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