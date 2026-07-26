Nel campo largo del centrosinistra non si prevede l'istituzione di un garante, come Pier Luigi Bersani o altri, per seguire il processo fino alla decisione del candidato premier. La proposta di un ruolo di supervisore non è stata avanzata, e non ci sono accordi su questa figura. La discussione riguarda esclusivamente le candidature e le alleanze, senza l'introduzione di un mediatore ufficiale nel percorso.

Non esiste l'ipotesi di un garante – Pier Luigi Bersani o chi per lui – che accompagni il Campo largo fino alla definitiva scelta di chi sarà il candidato premier del centrosinistra. L'idea di un nome di garanzia – da ultimo rilanciata da Alessandro Onorato, leader di Progetto Civico – è semplicemente fuori dalla realtà per l'inner circle della segretaria dem Elly Schlein, non meno che per il leader M5s Giuseppe Conte. Il quale davanti alle luminarie accese nella notte di Vieste, presentando il suo libro al festival letterario «Il Libro Possibile», ieri ha ridetto chiaramente ciò che possibile non è: fare ricorso ad una figura di garanzia e rinviare a dopo la scelta di un candidato premier che invece il campo avverso ha battezzato ancor prima dell'avvio della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Campo largo, Schlein e Conte verso le primarie: no al "garante"

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