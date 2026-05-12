Sondaggi politici il campo largo accorcia sul centrodestra | Schlein avanti su Conte alle primarie

Secondo un sondaggio di Winpoll, Fratelli d'Italia si conferma primo partito, anche se il divario rispetto al Partito Democratico si riduce. Tra gli elettori di orientamento progressista, Elly Schlein ottiene un vantaggio netto su Giuseppe Conte in una possibile sfida per la leadership della coalizione. La rilevazione fotografa la situazione attuale del quadro politico e le preferenze degli elettori in vista delle primarie.

Nel sondaggio Winpoll, Fratelli d'Italia resta primo partito ma il distacco dal Pd si riduce. Intanto tra gli elettori progressisti Elly Schlein prevale nettamente su Giuseppe Conte in un'ipotetica sfida per la guida della coalizione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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