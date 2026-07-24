In un nuovo sondaggio sulle primarie di Campo Largo, il candidato con il 50% delle preferenze supera di poco la rivale con circa il 25%. La differenza tra i due è evidente, con il secondo che si attesta a circa la metà del primo. La tornata elettorale si avvicina e le percentuali riflettono una competizione ancora aperta tra i principali sfidanti.

. Un nuovo sondaggio politico scuote gli equilibri all’interno del Campo Largo, la coalizione di centrosinistra che si prepara alle prossime elezioni del 2027. Al centro della discussione ci sono le eventuali primarie di coalizione, lo strumento che potrebbe essere utilizzato nei prossimi mesi per decidere chi guiderà l’area progressista alle urne, con la possibilità concreta di arrivare a Palazzo Chigi in caso di vittoria. I dati, diffusi dall’istituto Lab21, fotografano una situazione che a Largo del Nazareno, sede del Partito Democratico, sta generando più di una preoccupazione. Conte doppia Schlein: i numeri del sondaggio. Secondo la rilevazione, il 50,2% degli elettori che si dichiarano di centrosinistra sceglierebbe oggi l’ex Premier Giuseppe Conte come guida della coalizione, in caso di primarie. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Sondaggi primarie Campo Largo: Conte al 50%, doppia Schlein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONDAGGIO YOODATA PRIMARIE CAMPO LARGO: SALIS TOGLIE VOTI A SCHLEIN E FAVORISCE CONTE

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, gli elettori del campo largo vogliono le primarie: Schlein supera Conte e SalisSecondo gli ultimi sondaggi, gli elettori che supportano il campo largo si mostrano favorevoli alle primarie per la scelta del leader.

Sondaggi politici, il campo largo accorcia sul centrodestra: Schlein avanti su Conte alle primarieSecondo un sondaggio di Winpoll, Fratelli d'Italia si conferma primo partito, anche se il divario rispetto al Partito Democratico si riduce.

Temi più discussi: Leader e agenda, per il Campo largo è l’ora della verità; Elezioni Roma 2027, lavori in corso per il campo larghissimo. Il Gualtieri-bis passa anche dal patto sui municipi; Sondaggi politici 2026 | Primarie Campo largo choc: Conte al 50% doppia Schlein, Onorato supera Renzi e AVS; PRIMARIE DEL CAMPO LARGO. SECONDO SONDAGGIO LAB21 GIUSEPPE CONTE STRACCIA ELLY SCHLEIN.

Così dicono i sondaggi per il Candidati Premier del CSX Quel 15% sarà molto utile ad @ellyesse in caso di Primarie x.com

Sondaggi politici oggi: FdI in forte calo, campo largo sempre avanti. Vannacci cresce ancora’Supermedia’ meno solida perché si basa su rilevazioni provenienti da 3 istituti. Fratelli d’Italia in calo dell’1,4%, Futuro Nazionale a 6,8% ... msn.com

Sondaggi politici 2026 | Primarie Campo largo choc: Conte al 50% doppia Schlein, Onorato supera Renzi e AVSSondaggi politici sulle primarie del Campo largo verso la leadership: Conte straccia Schlein, Onorato supera Renzi. Cosa succede a sinistra ... ilsussidiario.net