«Le primarie? Se verrà approvata la nuova pessima legge elettorale potrebbero essere inevitabili. E dobbiamo farle il prima possibile, indirle a settembre per votare a ottobre: una grande festa democratica. Se si sceglie di non farle? Ci sarebbe un’altra via, con una legge che obbliga a indicare nel programma un candidato presidente. Potremmo indicare una figura autorevole che ci rappresenta tutti, non un premier. Non sarebbe un nome finto». Lo dichiara in un'intervista al quotidiano Il Foglio Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48589652 «Insomma, si potrebbe imparare dall’esperienza del referendum, aggregandosi attorno alla reale applicazione della Costituzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Campo largo, "come scegliere il premier": la clamorosa ipotesi del garante

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Per #meloni la bocciatura sulle preferenze è certamente una sconfitta. Certo che il #campolargo si dichiara vincitore per aver mantenuto le liste bloccate. W la democrazia che consente agli elettori di scegliere i propri rappresentanti. x.com