Nella regione si è conclusa con fatica la riunione per la nomina del nuovo Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. La scelta è ricaduta su Stefano Scaramelli, dopo una seduta caratterizzata da tensioni e divergenze tra i partecipanti. La nomina è arrivata in serata, in un clima di discussioni serrate e confronti difficili, con alcuni membri che hanno manifestato riserve e critiche.

Stefano Scaramelli Garante toscano dell’infanzia e dell’adolescenza. al calar delle tenebre. Perché la nomina arriva al tramonto, dopo una seduta a dir poco estenuante fra veleni e franchi tiratori (almeno uno per parte). Una nomina al buio in tutti i sensi perché, come accusa l’opposizione, avviene a scatola chiusa, senza l’audizione dei candidati. Al buio anche perché in aula i consiglieri votano a scrutinio segreto. Alla fine comunque la spunta l’ex consigliere regionale di Italia Viva – candidato designato da Casa Riformista con il supporto del Pd – con 19 voti (la maggioranza richiesta era di 18), si ferma a 14 voti Paolina Pistacchi (designata da FdI), un solo voto per Luciano Trovato, proposto da Avs.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Garante per l’infanzia. Campo largo spaccato. Ma passa Scaramelli

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