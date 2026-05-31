Il nome del premier ha causato confusione nel campo largo, che evita di scegliere un leader della coalizione. La paura di individuare un candidato unico spinge i partiti a boicottare lo Stabilicum, una proposta di riforma del sistema di voto. Il centrosinistra si muove compatto contro questa riforma, impedendo l’approvazione. La situazione riflette una mancanza di accordo tra le forze politiche sulla leadership e le modifiche elettorali.

La paura di scegliere il leader della coalizione induce il campo largo a boicottare lo Stabilicum. Il centrosinistra vive questa condizione per cui i vari azionisti della compagine si muovono come un moloch contro la riforma del sistema di voto. Anni a ripetere che bisogna garantire al Paese una legge elettorale che garantisca la governabilità così da tagliare con un tratto di penna gli esecutivi di larghe intese o di unità nazionale. Mesi a rivendicare che il centrosinistra sarebbe competitivo e pronto a varcare l'ingresso di Palazzo Chigi. Poi però in un amen tutto svanisce. Lo Stabilicum - legge elettorale proposta dal centrodestra che dovrebbe approdare in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno e che garantirebbe un premio di maggioranza con il 42% dei consensi - è già finito sotto processo da parte della casa progressista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il nome del premier manda in tilt il campo largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

6 Player in the Team = Croaker

Notizie e thread social correlati

La Salis tenta la scalata del campo largo. Pd in tilt per il triangolo con Elly e ConteNelle ultime settimane si sono intensificate le manovre politiche per allargare il fronte di maggioranza, con alcuni protagonisti che cercano di...

Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André : «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il videoDurante un momento informale, il leader di un partito politico è stato ripreso mentre interpretava una celebre canzone di Fabrizio De André.

Temi più discussi: Legge elettorale, la maggioranza accelera: premio al 42% e nome del premier sulla scheda; Obbligatorio indicare il nome del candidato premier: il nuovo testo della legge elettorale del centrodestra; Legge elettorale, tetto massimo di seggi e obbligo per le liste di indicare il premier; Legge elettorale in aula dal 26 giugno: soglia e premier, che cosa cambia.

Il nome del premier manda in tilt il campo largoLo Stabilicum - legge elettorale proposta dal centrodestra che dovrebbe approdare in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno e che garantirebbe un premio di maggioranza con il 42% dei consensi - è g ... ilgiornale.it

Tra i nomi usciti per la panchina del #Milan, quello che preferisco è Andoni #Iraola . Profilo moderno, calcio intenso e idee chiare. Pista complicata, soprattutto dalla Premier, ma se si vuole aprire davvero un ciclo nuovo è il nome che mi convince di pi x.com

Il nome dell'Arsenal inciso sul trofeo della Premier League ancora una volta #PremierLeague #Arsenal reddit

Scheda senza il nome del premier, la destra apre sulla legge elettoraleSe la riforma che prevede l’elezione diretta del presidente del Consiglio non dovesse essere approvata in questa legislatura, o comunque non si farà in tempo a sottoporla a referendum, esiste già un ... repubblica.it