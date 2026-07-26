Campo d’Arrigo c’è l’intesa Rfi concederà al Comune uno spazio per 100 posti auto

Rfi ha dato il suo assenso a concedere al Comune uno spazio per 100 posti auto in area Campo d’Arrigo. La decisione riguarda il piano predisposto per ridurre gli effetti dei lavori della nuova linea tramviaria tra Libertà e Rovezzano sulla disponibilità di parcheggi. La proposta prevede che l’area venga destinata a questa funzione per alleviare la carenza di posti auto durante i cantieri.

di Antonio Passanese FIRENZE Arriva il primo via libera di Rfi al piano studiato dal Comune per limitare l’impatto dei cantieri della futura tramvia Libertà-Rovezzano sulla sosta. Nell’area ferroviaria di via Campo d’Arrigo saranno infatti ricavati circa cento posti auto temporanei che serviranno a compensare, almeno in parte, gli stalli destinati a scomparire durante i lavori della nuova linea. Manca soltanto la definizione degli ultimi aspetti tecnici, a partire dalla delimitazione dell’area che sarà resa disponibile, ma l’intesa tra Palazzo Vecchio e Ferrovie è ormai vicina. La realizzazione della tramvia comporterà infatti la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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