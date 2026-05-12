Cantieri per la linea Libertà-Rovezzano Comune e Rfi trattano sui parcheggi | In Campo d’Arrigo spazi ai residenti

Durante i lavori per la linea tramviaria Libertà-Rovezzano, il Comune e Rfi stanno negoziando l'assegnazione di spazi di parcheggio temporanei. In particolare, è stato proposto di destinare un’area in Campo d’Arrigo ai residenti, per compensare la perdita di posti auto causata dai cantieri. La discussione riguarda la gestione delle aree di sosta durante la fase di realizzazione del progetto.

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Un’area provvisoria per restituire posti auto ai residenti durante i cantieri della tramvia Libertà-Rovezzano. È la strada che il Comune sta tentando di percorrere insieme a Rfi per alleggerire l’impatto dei lavori nella zona di Campo di Marte, dove nei prossimi mesi la ricerca di un parcheggio rischia di trasformarsi in una vera e propria corsa a ostacoli. A spiegare l’ipotesi è stato l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, intervenendo in Consiglio comunale durante il question time presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Gandolfo. "Abbiamo chiesto a Rfi di valutare la possibilità di mettere a disposizione dei fiorentini una parte dell’area di Campo d’Arrigo durante i lavori della tramvia – ha detto Giorgio –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri per la linea Libertà-Rovezzano. Comune e Rfi trattano sui parcheggi : "In Campo d’Arrigo spazi ai residenti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tramvia Libertà-Rovezzano, tre anni di cantieri. Si parte questa estate, lavori a macchia di leopardoFirenze, 27 aprile 2026 – Quindici fermate lungo 6 chilometri e 100 metri di tracciato lungo le viscere del Campo di Marte prima e di Coverciano poi... Valdellora, parcheggi in crisi: la sfida dei residenti al ComuneLa gestione della sosta nel quartiere di Valdellora a La Spezia è al centro di un acceso dibattito e sociale, dopo che una proposta progettuale... Argomenti più discussi: Cantieri per la linea Libertà-Rovezzano. Comune e Rfi trattano sui parcheggi : In Campo d’Arrigo spazi ai residenti; Tramvia verso Bagno a Ripoli, lavori intensi a Firenze sud: cantieri in fase decisiva; Tramvia Libertà–Rovezzano, commercianti in allarme: Rischiamo di non sopravvivere ai cantieri; Tramvia Firenze, nuovi cantieri e chiusure in viale Europa. Cantieri per la linea Libertà-Rovezzano. Comune e Rfi trattano sui parcheggi : In Campo d’Arrigo spazi ai residentiIn Consiglio comunale l’interrogazione di Gandolfo (FdI) e l’annuncio dell’assessore Giorgio Con Ferrovie c’è un buon rapporto. Quei posti potrebbero dare sollievo a chi vive nel quartiere. lanazione.it