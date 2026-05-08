Dieci anni senza Marco Pannella +Europa chiede al Comune uno spazio pubblico cittadino in sua memoria

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, figura centrale del panorama politico italiano, l’associazione politica locale ha presentato una richiesta al Comune per dedicare uno spazio pubblico cittadino alla memoria del leader. La proposta prevede l’intitolazione di un’area della città a Pannella, riconoscendo così il ruolo avuto nel panorama politico e sociale italiano. La decisione sarà ora valutata dalle autorità comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ANCONA – Uno spazio pubblico cittadino intitolato a Marco Pannella, storico leader del Partito Radicale scomparso 10 anni fa.A chiederlo al Comune di Ancona sono stati due importanti esponenti di +Europa, vale a dire la coordinatrice regionale Cora Fattori e quello locale Ezio Gabrielli. La.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Il Comune di Catania ricorda Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsaA dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, Catania ricorda una figura fondamentale della storia politica e civile italiana che ebbe con la città... Leggi anche: Area verde recintata, il dubbio del Pd: “Il Comune chiarisca se sia uno spazio pubblico” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 10 ANNI ‘SENZA’ MARCO PANNELLA; Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsa: un video podcast in quattro episodi svela il leader radicale; Un busto per Pannella alla Camera a dieci anni dalla morte, così Forza Italia spiazza gli alleati; La targa per Marco Pannella è un caso: il condominio la rifiuta. Ma il Comune gli dedicherà una strada. Un busto per Pannella alla Camera a dieci anni dalla morte, così Forza Italia spiazza gli alleatiLettera del capogruppo di Forza Italia al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana. Una proposta che va nel solco del nuovo corso liberal voluto da Marina Berlusconi ... msn.com Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona, il no dei condomini blocca il ricordo del leader radicaleControversia a Roma per la targa in memoria di Marco Pannella: i condomini di piazza Navona rifiutano l'installazione. Si valutano alcune alternative ... virgilio.it Dieci anni fa moriva Marco Pannella e in questo video podcast di 24Ore Podcast raccontiamo la sua storia: un leader radicale, volto delle battaglie per i diritti civili nel nostro Paese per più di mezzo secolo. Innovatore fuori dagli schemi, dotato di una potenz - facebook.com facebook “Perché abbiamo detto no alla targa per Marco Pannella”. Parlano i residenti e l’amministratore del condominio di piazza Navona. Di @GianlucaDeRosaS x.com