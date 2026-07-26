Nel salto in alto ai campionati italiani Assoluti, Matteo Sioli ha vinto la gara con un salto di alta qualità. Tamberi si è piazzato solo sesto, non raggiungendo le sue migliori prestazioni. La competizione si è svolta senza variazioni significative rispetto alle aspettative, con Sioli che ha superato tutti gli avversari e Tamberi che ha concluso la prova in posizione inferiore rispetto al suo standard abituale.

Non manca lo spettacolo nel salto in alto nei campionati italiani Assoluti: trionfa Sioli, mentre delude un Tamberi non al top Matteo Sioli ha infiammato la gara di salto in alto ai Campionati Italiani Assoluti con una prestazione di altissimo livello. Il ventenne milanese ha compiuto un percorso netto fino a 2.27 metri, per poi valicare 2.30 al secondo tentativo. Questa misura eguaglia il suo primato personale, stabilito l’anno scorso agli Europei Under 23 di Bergen, e migliora di un centimetro il suo record stagionale di 2.29, ottenuto a giugno nella Diamond League di Doha. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati italiani Assoluti, Sioli vince nel salto in alto: Tamberi solo sesto

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