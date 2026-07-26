Durante i Campionati Italiani Assoluti, un atleta ha stabilito un nuovo record nazionale nei 400 metri, diventando il primo a scendere sotto i 45 secondi in questa gara. Ha concluso la corsa in 44 secondi, un risultato mai raggiunto prima da un atleta italiano in questa competizione. La vittoria è stata ottenuta da un rappresentante delle forze dell'ordine.

Ai Campionati Italiani Assoluti si scrive la storia dei 400 metri: mai nessun azzurro era sceso sotto i 45 secondi in questa manifestazione. A compiere l’impresa è Edoardo Scotti (Carabinieri), che ferma il cronometro su un eccezionale 44.96. La vittoria, la sesta nelle ultime sette edizioni per il primatista italiano, ha la sua inconfondibile firma: un finale incredibile, fatto di pura spinta e prepotente rimonta. Il crono rappresenta un segnale chiarissimo in chiave internazionale. A subirne le conseguenze è Mohamed Saoudassi (Enterprise Sport&Service), autentica sorpresa della finale. Scatenatosi nell’ultima curva, ha preso il comando ma ha pagato lo sforzo nel rettilineo, accontentandosi della piazza d’onore. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati italiani Assoluti, Scotti scrive la storia: vittoria sotto i 45 nei 400 metri

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. #Assoluti2026 In 116 edizioni dei Campionati Italiani Assoluti è la prima volta sotto i 45 secondi nei 400: merito di Edoardo Scotti, al sesto titolo italiano negli ultimi sette anni. Lorenzo Benati al personale di 45.21. Grana/FIDAL #atleticaitali x.com

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