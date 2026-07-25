Durante la finale dei 100 metri femminili a Firenze, Zaynab Dosso ha vinto facilmente, lasciando le altre atlete dietro di sé. Nella stessa serata, Marcell Jacobs ha avuto una falsa partenza ma è riuscito comunque a competere, chiudendo la gara con un buon tempo. La gara si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori e sarà disponibile su Atletica italiana Tv.

La finale dei 100 metri femminili a Firenze ha una protagonista assoluta: come da attese, Zaynab Dosso non lascia scampo alle avversarie. Bene anche Jacobs La serata di Marcell Jacobs sembrava andare per il peggio dopo una falsa partenza. I giudici, però, l’hanno graziato con il verde, concedendogli una seconda chance. E lui non ha perdonato. Dopo la distrazione iniziale, chiude in 10,13. Jacobs torna a vincere, e per stasera va bene così, ma la sensazione è che questo tempo possa ancora migliorare parecchio. La serata è stata comunque piuttosto strana con Marek rimasto fermo ai blocchi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati italiani Assoluti, Dosso e Jacobs dominano i 100 metri: rivivi l’evento su Atletica italiana Tv

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