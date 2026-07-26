Campionati italiani assoluti 2026 | Larduet campione risultati e replay su Sportface

Notizia in breve

Manrique Larduet ha vinto il titolo di campione d’Italia assoluto nel campionato 2026, confermando il successo dello scorso anno nel concorso generale. Il ginnasta di 30 anni ha ottenuto nuovamente il massimo risultato, battendo gli avversari e portando a casa il trofeo. I risultati completi e i replay delle prove sono disponibili su Sportface.