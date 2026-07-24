Campionati italiani assoluti 2026 | risultati e replay della 1a giornata su Sportface

Al primo giorno dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica a Meda, July Marano si è posizionata in testa, mentre le altre grandi atlete sono in rincorsa. La competizione ha visto risultati sorprendenti rispetto alle previsioni, con le ginnaste che hanno mostrato performance di rilievo. La giornata si è conclusa con Marano in prima posizione, e le altre atlete sono ancora in gara per la conquista delle prime posizioni. La gara proseguirà nelle prossime giornate.

July Marano conquista la vetta degli Assoluti, le big inseguono. La prima prova dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica a Meda sovverte i pronostici. Domenica la gara-2 assegnerà i titoli combinando i punteggi odierni con quelli finali. July Marano chiude la prima rotazione al comando del concorso generale. La 17enne della Ginnastica Civitavecchia esegue 4 esercizi netti e totalizza 52.450 punti. I suoi parziali sono: 13.450 alle parallele asimmetriche e al corpo libero, 12.850 alla trave, 12.700 al volteggio. Un andamento che le garantisce il vertice. Dietro di lei si piazza Anthea Sisio con 52.200 punti, seguita da Eleonora Calaciura, 3ª a 52. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Campionati italiani Assoluti 2026 senior IV

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