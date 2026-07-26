Campionati italiani assoluti 2026 | Larduet campione risultati e replay della 1a giornata su Sportface
Manrique Larduet si è riconfermato campione d’Italia assoluto nel campionato del 2026, vincendo nuovamente nel concorso generale. Il ginnasta di 30 anni aveva già conquistato il titolo l’anno precedente e ha ripetuto il risultato, ottenendo il massimo punteggio nella prima giornata di gare. I risultati e i replay della competizione sono disponibili su Sportface.
Manrique Larduet si conferma Campione d’Italia assoluto, Il ginnasta 30enne bissa il successo ottenuto un anno fa e conquista nuovamente il tricolore nel concorso generale. Manrique Larduet vince il Campionato Italiano di ginnastica artistica a Meda, in Brianza. Il rappresentante del Gymnastic Romagna Team chiude la sua gara con il punteggio di 82.900 e difende il titolo nazionale. Il 30enne di origini cubane, già argento mondiale nel 2015, però non possiede la cittadinanza italiana e salterà i prossimi Campionati Europei di Zagabria, in programma dal 20 al 23 agosto. Il regolamento gli consente però di partecipare agli Assoluti in virtù della sua residenza nel Paese. 🔗 Leggi su Sportface.it
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