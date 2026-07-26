Campionati italiani assoluti 2026 | Larduet campione risultati e replay della 1a giornata su Sportface

Notizia in breve

Manrique Larduet si è riconfermato campione d’Italia assoluto nel campionato del 2026, vincendo nuovamente nel concorso generale. Il ginnasta di 30 anni aveva già conquistato il titolo l’anno precedente e ha ripetuto il risultato, ottenendo il massimo punteggio nella prima giornata di gare. I risultati e i replay della competizione sono disponibili su Sportface.