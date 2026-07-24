Challenge assoluto italiani assoluti su pista e marcia su strada | i replay su Sportface

Oggi si è aperto il Challenge assoluto, italiani assoluti su pista e marcia su strada, presso lo stadio Ridolfi di Firenze. La competizione, che torna dopo 22 anni, vede in campo atleti di livello nazionale. La gara si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con numerosi partecipanti pronti a conquistare il titolo. La manifestazione rappresenta il massimo appuntamento tricolore per questa stagione.

E’ cominciato oggi il Challenge assoluto, italiani assoluti su pista (e marcia su strada). Lo stadio Ridolfi di Firenze ha riaperto le porte alla massima rassegna tricolore dopo 22 anni di attesa. Le sfide di oggi sono già disponibili on demand per tutti gli appassionati. Il capoluogo toscano ospita 1044 atleti per 3 giorni di gare intense, articolate tra il Challenge e i Campionati Italiani Assoluti. L’evento ha preso il via oggi, venerdì 24 luglio, e si concluderà domenica 26 luglio. La prima fase ha fatto da antipasto al programma principale. Nel pomeriggio odierno e nella mattinata di sabato, i partecipanti al Challenge si contendono gli ultimi pass utili. 🔗 Leggi su Sportface.it

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