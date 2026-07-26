Campi Bisenzio | ucciso e fatto a pezzi il caprone Muschio era scomparso dal rifugio Indagini a a tappeto di carabinieri e municipale
Il caprone Muschio, scomparso il 18 luglio dal Rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio, è stato trovato ucciso e fatto a pezzi. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini approfondite e stanno analizzando tutte le piste. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità del ritrovamento o eventuali sospetti. La scomparsa del caprone aveva generato preoccupazione tra i volontari e gli utenti del rifugio.
CAMPI BISENZIO (FIRENZE) – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Muschio, il caprone scomparso il 18 luglio 2026 dal Rifugio per animali Chico Mendes di Campi Bisenzio. L’animale è stato trovato morto nella pianura rurale tra San Donnino e San Mauro. E’ stato ucciso, pare con estrema crudeltà: sarebbe stato fatto a pezzi e gettato in un rudere. I resti sono stati trasferiti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, per gli accertamenti veterinari e l’autopsia. La carcassa – riferisce il Rifugio – era in avanzato processo di decomposizione per le elevate temperature di questi giorni. Indagini a tappeto di polizia municipale e carabinieri per individuare il colpevole di tanta crudeltà ed assicurarlo alla giustizia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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