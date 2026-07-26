Un ciclista ha trovato e salvato una cagnolina abbandonata lungo la strada del Ciglioto, tra Mingardina e Licusati. L’uomo, 28 anni, residente nel Cilento da sei anni e originario di Napoli, mentre pedalava, ha notato il cane lasciato sul ciglio della strada e lo ha preso con sé. La cagnolina è stata affidata alle cure di un'associazione locale. Non ci sono altre persone coinvolte né dettagli su eventuali responsabili.

Era stata abbandonata lungo la strada del Ciglioto, l’arteria che collega la Mingardina a Licusati, frazione del comune di Camerota. A trovarla, durante un giro in bicicletta, è stato Mario Sposito, 28 anni, originario della provincia di Napoli ma da sei anni presenza abituale nel Cilento, dove vive la fidanzata. Mario stava affrontando in bici la salita del Ciglioto quando, a un paio di chilometri dall’inizio del percorso, nei pressi di una fontana, ha notato la cagnolina abbandonata e completamente sola. Il 28enne si è fermato e ha deciso di non lasciarla sul ciglio della strada. L’ha presa con sé e portata al sicuro, iniziando da subito a prendersene cura. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Camerota, mentre va in bici lungo la strada del Ciglioto trova una cagnolina abbandonata e la salva

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