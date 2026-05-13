A Aversa, una cagnolina di tre mesi è stata investita da un’auto dopo essere stata abbandonata in strada. La proprietaria dell’animale l’aveva lasciata in strada, e poco dopo l’incidente è avvenuto. L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali ha annunciato di aver presentato una denuncia per quanto accaduto. La notizia ha suscitato reazioni di indignazione tra gli animalisti e le autorità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) esprime dolore, indignazione e ferma condanna per quanto accaduto ad Aversa (CE), dove una cagnolina di soli tre mesi è morta dopo essere stata abbandonata dal proprietario in strada, investita da un altro veicolo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è già stato identificato e denunciato grazie alle immagini di videosorveglianza. L’OIPA rende noto di aver sporto denuncia nei confronti del responsabile e seguirà l’evoluzione del procedimento giudiziario perché vengano accertate tutte le responsabilità con le conseguenze previste dalla legge. Questo ennesimo...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aversa, cagnolina abbandonata per strada muore investita da un’auto, anche l’OIPA sporge denuncia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Aversa, abbandona una cagnolina che muore investita: identificato e denunciato dalla Polizia ProvincialeTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Provinciale di Caserta ha identificato e denunciato l’uomo responsabile dell’abbandono di una cagnolina di...

Prato, bambina di tre anni muore investita da un’auto nella strada sotto casaUna bambina di tre anni è stata investita e uccisa da un’auto domenica sera a Mercatale di Vernio, vicino Prato, poco dopo le ore 19 lungo la strada...

Temi più discussi: Aversa, abbandona la cagnolina che muore investita: rischia 7 anni; Aversa, abbandona un cane di tre mesi in strada che muore investito. Un uomo rischia 7 anni di carcere; Aversa. Cagnolina abbandonata ed investita, é morta! L'uomo rintracciato e denunciato dalla polizia provincia unle, rischia condanna a sette anni, ritirata patente.; Cagnolina abbandonata in strada muore investita - POP.

AVERSA. ABBANDONA IN STRADA CAGNOLINA CHE MUORE INVESTITA POCHI MINUTI DOPO Ha aperto la portiera. L’ha abbandonata lì. Come fosse un rifiuto. Una cucciola di tre mesi. Disorientata. Impaurita. Da sola. In strada. Alle 3:50 del mattino. Poc x.com

AVERSA. Cagnolina abbandonata muore investita: rintracciato e denunciato il proprietarioImmediato l’intervento degli uomini della Polizia Provinciale di Caserta che hanno avviato le indagini per risalire al responsabili ... casertace.net

Aversa, abbandona la cagnolina che muore investita: l’uomo rischia fino a sette anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Aversa, abbandona la cagnolina che muore investita: l’uomo rischia fino a sette anni ... tg24.sky.it