Colto da un malore mentre va in bici cade per strada | è molto grave in ospedale

Un ciclista si è sentito male mentre pedalava e, improvvisamente, è caduto a terra lungo la strada a Marina Romea nella tarda mattinata di sabato 6. È stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La causa dell'incidente sarebbe un malore improvviso.

Sarebbe un malore improvviso la causa dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di sabato 6 a Marina Romea. Come riporta RavennaToday, un ciclista 45enne ferrarese stava viaggiando in sella alla sua due ruote a pedali lungo via Romea Nord, quando improvvisamente sarebbe caduto autonomamente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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