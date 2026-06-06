Colto da un malore mentre va in bici cade per strada | è molto grave in ospedale

Da ferraratoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ciclista si è sentito male mentre pedalava e, improvvisamente, è caduto a terra lungo la strada a Marina Romea nella tarda mattinata di sabato 6. È stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La causa dell'incidente sarebbe un malore improvviso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarebbe un malore improvviso la causa dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di sabato 6 a Marina Romea. Come riporta RavennaToday, un ciclista 45enne ferrarese stava viaggiando in sella alla sua due ruote a pedali lungo via Romea Nord, quando improvvisamente sarebbe caduto autonomamente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma, mamma e figlio aggrediti da un uomo incappucciato: colpiti mentre erano in bici

Video Roma, mamma e figlio aggrediti da un uomo incappucciato: colpiti mentre erano in bici

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Colto da un malore mentre va in bici: soccorso dall'elicottero, 45enne grave in ospedale

Colto da un malore mentre va a funghi in una zona impervia, escursionista soccorso con l'elicotteroDomenica alle 15, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nella zona di Verghereto per soccorrere un escursionista che aveva avuto un malore...

Temi più discussi: Colto da malore mentre fa il bagno. Muore davanti a moglie e figlia; Va a correre sulla pista ciclabile e viene colto da un malore: morto a 53 anni l’imprenditore Federico Celi; Colto da malore lungo il sentiero, salvato da Soccorso alpino e 118; Cento. 70enne colto da malore in un centro commerciale, viene salvato in extremis dai Carabinieri.

colto da colto da un maloreCalabria sgomenta: giovane commerciante stroncato da un maloreL’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rian ... zoom24.it

colto da colto da un maloreVenezia, turista tedesca colta da un malore muore sulla spiaggia di JesoloI bagnini e il personale del Suem 118 hanno tentato a lungo la rianimazione senza esito. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale cittadino ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web