Il Celtic ha pareggiato 2-2 contro il Milan in un’amichevole estiva. La prima frazione ha mostrato un Milan in difficoltà, incapace di sviluppare il gioco dal basso come richiesto dall’allenatore. La squadra di Ruben Amorim ha mostrato limiti nella gestione della partita, con un primo tempo complicato. La partita si è conclusa con il risultato di parità, evidenziando le difficoltà iniziali del Milan sotto la guida tecnica.

Celtic-Milan 2-2, la prima amichevole estiva del Diavolo di Ruben Amorim ha visto in campo un Milan a due facce: un primo tempo complesso con la squadra del portoghese che non è riuscita a impostare dal basso come chiesto dal suo allenatore. Troppi errori in difesa che hanno regalato i due gol agli avversari. promowebappNella ripresa tantissimi cambi per Amorim e anche un cambio di atteggiamento chiaro da parte della squadra rossonera: più voglia e impatto in attacco e anche meno errori in impostazione. Lo show di Francesco Camarda contro il Celtic. Chi ha deciso la ripresa è stato Francesco Camarda: l'attaccante rossonero classe 2008 ha giocato 45 minuti molto importanti entrando in campo con uno spirito e un atteggiamento perfetti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Camarda show contro il Celtic: le parole di Amorim fondamentali. Ora il Milan è il contesto perfetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, Amorim svela il futuro di Camarda. Le condizioni di Gila. Il pareggio contro il Celtic. Bennacer saluta

Celtic-Milan, Camarda: "La doppietta di oggi è solo un punto di partenza", poi le parole su Amorim e ComottoIl Milan ha pareggiato 2-2 nella prima amichevole del precampionato contro il Celtic.

Temi più discussi: Highlights Celtic-Milan 2-2: Camarda riprende il Celtic | DAZN News Italia; Milan, Camarda salva l’esordio di Ruben Amorim: 2-2 contro il Celtic; Milan, esordio di Amorim a due facce: segnali positivi da super Camarda e dal duo Fofana-Musah; Celtic-Milan finisce 2-2: doppietta di Camarda. Amorim: Resta qui.

Che show di #Camarda ? #Milan e #Italia puntate su di lui per il Futuro! x.com

Celtic 2 - [2] AC Milan - Francesco Camarda 53' reddit

Camarda show: doppietta e rimonta per il Milan nel primo test con AmorimIl Milan ha pareggiato per 2-2 contro il Celtic nel suo primo test amichevole stagionale, disputato al Celtic Park di Glasgow. La formazione rossonera, sotto la guida del nuovo tecnico portoghese ... it.blastingnews.com

Milan fra luci e ombre. Subito Camarda show. Celtic rimontato: 2-2La speranza Francesco Camarda (deve rimanere con noi, la richiesta di Amorim) e l’immediato timore per le condizioni ... ilgiorno.it