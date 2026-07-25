Il Milan ha giocato contro il Celtic a Glasgow, terminando con un pareggio. Al termine della partita, Ruben Amorim ha annunciato che Francesco Camarda rimarrà in rosa e non partirà in prestito. Per quanto riguarda Gila, non sono state rese note le condizioni di salute. Bennacer ha lasciato il campo prima della fine dell'incontro.

Giornata impegnativa per il Milan, che è sceso in campo al 'Celtic Park' di Glasgow per la prima amichevole estiva contro il Celtic. Al termine del match, Ruben Amorim si è pronunciato sul futuro di Francesco Camarda, ribaltando totalmente la cronaca delle ultime settimane. La partita in Scozia lascia anche un retrogusto amaro al Diavolo, che ha perso Mario Gila per infortunio. Nel frattempo, Ismael Bennacer ha risolto il proprio contratto con il club rossonero ed è pronto ad unirsi alla sua nuova squadra. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Amorim svela il futuro di Camarda. Le condizioni di Gila. Il pareggio contro il Celtic. Bennacer saluta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Super Camarda, il Milan di Amorim si aggrappa al suo baby talento contro il Celtic: infortunio a GilaIl Milan di Amorim ha pareggiato 2-2 in una amichevole contro il Celtic a Glasgow.

Camarda entra e riprende il Celtic con una doppietta: Milan, pareggio all'esordio per AmorimCamarda segna due volte e permette al Celtic di rimontare contro il Milan, che chiude l'amichevole con un pareggio alla sua prima uscita estiva.

Temi più discussi: TRIBUNA.COM * SERIE A: ORDINE SVELA COSA MANCA AL MILAN DI AMORIM: DUE BUONI MOTIVI DA COGLIERE; TRIBUNA.COM * SERIE A: CARDINALE, CALCIO OFFENSIVO E IL RUOLO, GILA SI PRESENTA E SVELA: AMORIM MI HA SPINTO A SCEGLIERE IL MILAN!; Milan, Amorim conquista lo spogliatoio: intensità e tattica; Romano svela le richieste di Amorim: Vi svelo cosa si sta cercando.

@lucabianchin7 svela il Milan di Amorim: più coraggio, più intensità e più gol. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea di Rúben #Amorim è chiara: fare un gol in più, non prenderne uno in meno. Il sistema sarà il 3-4-2-1, con: pressing alto c x.com

Camarda si è già preso il Milan di Amorim! Doppietta super e Celtic rimontatoSotto di due reti al termine del primo tempo a causa dei gravi errori difensivi di Pavlovic e Ricci, i rossoneri riagganciano gli scozzesi nella ripresa grazie alla doppietta lampo del giovane attacca ... tuttosport.com

Milan in ansia per Gila, subito ko nell'amichevole contro il Celtic: le sue condizioni e le parole di AmorimNel 2-2 di Glasgow infortunio per il difensore acquistato dalla Lazio, che il tecnico rossonero spera di poter avere con sé per la tournée in Australia: i dettagli ... corrieredellosport.it