Calendario Mondiali scherma 2026 | orari 27 luglio tv streaming italiani in gara

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, lunedì 27 luglio, ad Hong Kong si terranno le gare dei Mondiali senior di scherma 2026. Sono previsti i turni principali del fioretto femminile e della sciabola maschile. Verranno assegnati altri due titoli iridati, con le competizioni che proseguiranno nel pomeriggio. La trasmissione degli eventi sarà disponibile in diretta streaming e in televisione. Numerosi atleti italiani sono in gara in questa giornata.

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Domani, lunedì 27 luglio, ad Hong Kong proseguiranno i Mondiali senior 2026 di scherma: saranno assegnati altri due titoli iridati. In programma i tabelloni principali del fioretto individuale femminile e della sciabola individuale maschile. Saranno otto gli azzurri in pedana nella giornata di domani: nel fioretto femminile sarà la volta di Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo ed Anna Cristino, mentre nella sciabola maschile toccherà a Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri (tutti e quattro hanno affrontato e superato le qualificazioni). I Mondiali senior 2026 di scherma saranno trasmessi in diretta tv dalle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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