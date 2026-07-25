Calendario Mondiali scherma 2026 | orari 26 luglio tv streaming italiani in gara

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, domenica 26 luglio, si svolgeranno a Hong Kong le gare dei Mondiali senior 2026 di scherma. Sono previsti i finali della sciabola femminile e della spada maschile. Verranno assegnati due titoli iridati. Gli incontri saranno trasmessi in diretta TV e streaming. La competizione coinvolge atleti di diverse nazionalità in questa fase conclusiva del torneo.

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Domani, domenica 26 luglio, ad Hong Kong proseguiranno i Mondiali senior 2026 di scherma: saranno assegnati altri due titoli iridati. In programma i tabelloni principali della sciabola individuale femminile e della spada individuale maschile. Saranno sei gli azzurri in pedana nella giornata di domani: nella sciabola femminile toccherà a Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica (con le ultime due che hanno superato le qualificazioni), mentre nella spada maschile sarà la volta di Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli. I Mondiali senior 2026 di scherma saranno trasmessi in diretta tv dalle ore 12.00 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita dalle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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