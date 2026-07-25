Domani, domenica 26 luglio, si svolgeranno a Hong Kong le gare dei Mondiali senior 2026 di scherma. Sono previsti i finali della sciabola femminile e della spada maschile. Verranno assegnati due titoli iridati. Gli incontri saranno trasmessi in diretta TV e streaming. La competizione coinvolge atleti di diverse nazionalità in questa fase conclusiva del torneo.

Domani, domenica 26 luglio, ad Hong Kong proseguiranno i Mondiali senior 2026 di scherma: saranno assegnati altri due titoli iridati. In programma i tabelloni principali della sciabola individuale femminile e della spada individuale maschile. Saranno sei gli azzurri in pedana nella giornata di domani: nella sciabola femminile toccherà a Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica (con le ultime due che hanno superato le qualificazioni), mentre nella spada maschile sarà la volta di Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli. I Mondiali senior 2026 di scherma saranno trasmessi in diretta tv dalle ore 12.00 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita dalle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Calendario Mondiali scherma 2026: orari 26 luglio, tv, streaming, italiani in gara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calendario Mondiali scherma 2026: orari 25 luglio, tv, streaming, italiani in garaIl 25 luglio si svolgono le prime finali dei Mondiali di scherma 2026 a Hong Kong.

Calendario Europei scherma 2026 oggi in tv (16 giugno): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi in tv si seguono le prime gare degli Europei di scherma in Francia, ad Antony.

Temi più discussi: Mondiali di scherma 2026: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta; Calendario Mondiali scherma 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; Dal 22 al 30 luglio i Mondiali su Discovery+ e HBO: la guida completa; Mondiali, il tabellone finale.

Europei Atletica, Nuoto, Tuffi, Nuoto Artistico, Nuoto di Fondo, Ginnastica Artistica, Canottaggio + Mondiali Scherma e Ginnastica Ritmica, il calendario con tutte le gare dal 25 luglio al 23 agosto più gli appuntamenti in TV fino al 5 agosto 1) 25/07 - 08/08 x.com

Calendario Mondiali scherma 2026: orari 26 luglio, tv, streaming, italiani in garaDomani, domenica 26 luglio, ad Hong Kong proseguiranno i Mondiali senior 2026 di scherma: saranno assegnati altri due titoli iridati. In programma i ... oasport.it

Calendario Mondiali scherma 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingDa mercoledì 22, a giovedì 30 luglio ad Hong Kong, sono in programma i Mondiali senior 2026 di scherma: i dodici titoli iridati saranno distribuiti lungo ... oasport.it