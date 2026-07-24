Il 25 luglio si svolgono le prime finali dei Mondiali di scherma 2026 a Hong Kong. In questa giornata si assegnano le medaglie per le gare individuali di fioretto maschile e spada femminile. Le finali sono trasmesse in diretta in televisione e streaming, con orari specifici non ancora comunicati. Gli atleti italiani sono in gara in entrambe le discipline.

Domani, sabato 25 luglio, si assegneranno le prime medaglie iridate ad Hong Kong, dove sono in programma i Mondiali senior 2026 di scherma: nella prima giornata riservata alle finali individuali ci sarà spazio per il fioretto maschile e per la spada femminile. Saranno otto gli azzurri in pedana: nel fioretto maschile toccherà a Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini (con quest’ultimo che ha superato i preliminari), mentre nella spada femminile sarà la volta di Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio (quest’ultima passata per le qualificazioni). I Mondiali senior 2026 di scherma saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD dalle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Calendario Mondiali scherma 2026: orari 25 luglio, tv, streaming, italiani in gara

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