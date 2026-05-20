A Modena, si osserva una mancanza di attenzione sia da parte delle forze politiche di destra che di sinistra nei confronti della salute mentale. Un episodio recente ha dato spazio a una discussione che si sperava potesse portare a una riflessione più approfondita sull’importanza di tutelare il benessere psicologico. Tuttavia, fino a ora, le risposte pubbliche si sono limitate a interventi superficiali o a interpretazioni rigide, senza un reale cambiamento di approccio.

Ho avuto la speranza che il tragico fatto di Modena potesse aprire la strada a un nuovo modo di riflettere su concetti come quello della salute mentale, intesa come bene prezioso da tutelare, e quello dell’utilizzo mediatico della diagnostica, troppo spesso adoperata con superficialità o rigidità. Ma mi sbagliavo. C’è stata una torsione nella mente dell’uomo che ha compiuto la strage? E, se sì, di quale natura? Delirante? Oppure lucida, consapevole, scelta? Non lo so. Nessuno, oggi, può dirlo con certezza. Qualcosa sanno i clinici che hanno avuto a che fare con lui; qualcosa potranno chiarire, a tempo debito, i periti giustamente invocati dalla difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, né a destra né a sinistra hanno capito cosa significhi curarsi della salute mentale

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Auto sulla folla a Modena. La destra e la sinistra si sono subito tribalizzate. L’autore del gesto è un pazzo o un terrorista? Forse è più complicato di così. Fatemi sapere la vostra. Ne abbiamo parlato a Zapping nell’ultima puntata. Link in bio x.com

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