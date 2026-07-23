A Milano, l’ipotesi di una candidatura di Mario Calabresi a sindaco ha causato reazioni contrastanti. L’ex direttore di Repubblica ha confermato di “stare pensando” alla corsa, rendendolo pubblico per la prima volta. La proposta piace molto alla destra, mentre divide il centrosinistra, creando un cortocircuito politico. La notizia ha suscitato discussioni tra gli alleati del centrosinistra e ha attirato l’attenzione della destra politica.

La possibile candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano segna già un enorme cortocircuito: piace molto alla destra e spacca il centrosinistra. Ieri sera l’ex direttore di Repubblica ha ammesso di “stare pensando” alla corsa, confermando per la prima volta in pubblico quel che era già noto da mesi. Sorprende però la dinamica provocata dall’annuncio, visto che Calabresi dovrebbe fare il candidato del campo progressista. E invece i complimenti arrivano dal centro e da destra. Dopo aver dato disponibilità al centrodestra, Azione si sposta di colpo: “Calabresi sarebbe un ottimo candidato per fare il sindaco a Milano”, dice Carlo Calenda. Ma anche l’ex sindaco Gabriele Albertini si espone: “Sarebbe un candidato imbattibile, prenderebbe voti anche dal centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Milano, la candidatura di Calabresi è un cortocircuito: spacca la sinistra ma piace alla destra e a Calenda

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