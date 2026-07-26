In piena ondata di caldo record, si consiglia di bere prima di sentir sete, evitare le ore più calde, proteggere le case dal sole e indossare abiti leggeri. I professionisti che operano in aree con temperature elevate suggeriscono di modificare gli orari quotidiani e di adottare strategie specifiche per affrontare il clima estremo. Queste raccomandazioni provengono da esperti di salute, agricoltura e gestione del territorio.

Bere prima di avere sete, cambiare gli orari, proteggere la casa dal sole e scegliere abiti adatti. Il Guardian ha raccolto i consigli di medici, bagnini, agricoltori e guide che vivono e lavorano nelle zone più calde del pianeta. Quando le temperature superano stabilmente i 35 o i 40 gradi, anche le attività più semplici possono diventare faticose. Per capire come affrontare il caldo estremo, il Guardian ha interpellato persone abituate a convivere con temperature elevatissime, dall’Egitto alla Namibia, dal Brasile all’Arabia Saudita. Dalle loro esperienze emergono dodici regole pratiche e due piccoli trucchi per trovare sollievo rapidamente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo record, come rinfrescarsi? Le 12 regole (e i due trucchi) di chi vive stabilmente a 40 gradi

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