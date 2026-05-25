In Vietnam sono stati registrati fino a 38,8 gradi, segnando temperature record. In Europa, sono state emesse allerte in Francia e in Gran Bretagna, mentre a Londra si sono raggiunti livelli storici di caldo.

Non solo in Italia: l’anomalia delle temperature sta colpendo anche altre aree del mondo primo tra tutti il Vietnam – dove si sono registrati valori fino a 38,8 gradi – con allerte diffuse anche in Francia e in Gran Bretagna. Secondo il Centro nazionale di Idrometeorologia, la situazione è particolarmente grave ad Hanoi, la capitale vietnamita: in alcune aree urbane il termometro ha superato i 40 gradi reali. Inoltre, con il crollo dell’ umidità relativa al 40-45%, il quadro è destinato a peggiorare. Poiché probabilmente le temperature resteranno tra 38 e 40 gradi fino al 28 maggio, le autorità hanno emesso un’allarme di livello 1 per rischio di calamità naturale: il caldo prolungato infatti aumenta il rischio di incendi, esplosioni per i picchi di domanda elettrica e pericoli per la salute come disidratazione e colpi di calore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caldo record in tutto il mondo: record storico a Londra e allerte diffuse in Francia, 40 gradi in Vietnam

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London Records Hottest May Day With 32.3°C | FP Video

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