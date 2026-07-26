A Milano e in Lombardia si prevede il ritorno di temperature fino a 40 gradi, dopo un fine settimana di nuvole e pioggia con valori nella media stagionale. La quarta ondata di caldo sahariano sta per arrivare, portando giornate di caldo estremo. La temperatura massima prevista si manterrà elevata per diversi giorni, con il rischio di ondate di calore prolungate.

Milano, 26 luglio 2026 – Ventaglio alla mano o ventilatore nelle vicinanze, siete pronti a nuovi giorni di caldo estremo? Dopo un fine settimana di nuvole e pioggia, con temperature nella media della stagione, in Lombardia (ma anche in tutta Italia) è in arrivo la quarta ondata di calore sahariano di questi mesi estivi. Sarà lunga e intensa, secondo le proiezioni dei meteorologi: vediamo quando arriverà e quanto durerà. Weekend di maltempo. Dopo alcuni giorni di cielo azzurro e temperature finalmente gradevoli, sabato 25 e domenica 26 luglio, sulla Lombardia è arrivato il maltempo con nuvole, pioggia e qualche temporale. Un'area depressionaria di origine atlantica sta infatti transitando sull'Italia favorendo condizioni di spiccata instabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Caldo africano pronto a tornare anche a Milano e in Lombardia, temperature fino a 40 gradi: quando e quanto durerà

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Meteo: Il CALDO AFRICANO prepara una nuova e spietata offensiva! Potrebbe durare più del previsto

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