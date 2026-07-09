Le temperature in Italia potrebbero raggiungere fino a 45 gradi durante il picco dell'anticiclone africano. La terza ondata di caldo intenso interesserà tutto il territorio, con province più colpite che si trovano nelle regioni centrali e meridionali. La durata di questa ondata di calore non è ancora stata precisata, ma le previsioni indicano che si protrarrà per diversi giorni. La mappa delle aree più interessate mostra un aumento delle temperature nelle zone interne e costiere.

L'Italia è ufficialmente tornata nella morsa dell'anticiclone africano. La nuova terza ondata è pronta a mettere in ginocchio l'intera penisola, con nuovi picchi record e temperature estreme diffuse su tutto il territorio. A preoccupare, però, non sono più le singole roventi fiammate, ma il regime “normale”, che prevede giornate con una media tra i 34 e i 35 gradi. Il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici ha confermato che il caldo resterà ormai anomalo anche in assenza di una vera e propria ondata di calore. Rispetto alle medie registrate trenta o quarant'anni fa — quando le massime non andavano mai oltre i 30-32 gradi —, l'asticella si è alzata sensibilmente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà, la mappa delle città più colpite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo africano in arrivo: temperature fino a 39°C e durata sorprendente

Notizie e thread social correlati

Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi: ecco quando e quanto dureràLe temperature in Italia raggiungeranno fino a 45 gradi nelle prossime ore, con il picco previsto nel pomeriggio.

Caldo, mappa città più colpite nel weekend: da Roma a Firenze oltre 40 gradi. Ecco quando arriva il picco e i bollini rossiUn'ondata di calore di origine africana interessa l’Italia, con temperature superiori ai 40 gradi in molte città, tra cui Roma e Firenze.

Temi più discussi: Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo, ecco quando. Le previsioni; Caldo africano, oggi il picco: la mappa delle città bollenti. E quando si abbasseranno le temperature; In arrivo la la terza ondata di caldo africano del 2026; Caldo record fino a mercoledì poi è prevista una tregua, temperature in calo ma nuove ondate a luglio e agosto.

Caldo africano, picco nel weekend: fino a 40 gradi e notti tropicali elivebrescia.tv/caldo-africano… via @ÈliveBrescia TV - X x.com

Caldo record in arrivo: temperature fino a 38 gradi, picco da mercoledì reddit

Caldo, nessuna tregua per altri 10 giorniTerza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi celsius con picchi di 40°. La prossima settimana + 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente ... rainews.it

Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi: ecco quando e quanto dureràL'Italia è ufficialmente tornata nella morsa dell'anticiclone africano. La nuova terza ondata è pronta a mettere in ginocchio l'intera penisola, con nuovi picchi record ... ilmessaggero.it