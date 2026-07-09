Le temperature in Italia raggiungeranno fino a 45 gradi nelle prossime ore, con il picco previsto nel pomeriggio. L'anticiclone africano sta portando un’ondata di caldo intenso che interesserà tutta la penisola. La fase di caldo estremo durerà almeno fino a domani, con condizioni di disagio per la popolazione. Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione prolungata al sole e di mantenere idratata.

L'Italia è ufficialmente tornata nella morsa dell'anticiclone africano. La nuova terza ondata è pronta a mettere in ginocchio l'intera penisola, con nuovi picchi record e temperature estreme diffuse su tutto il territorio. A preoccupare, però, non sono più le singole roventi fiammate, ma il regime “normale”, che prevede giornate con una media tra i 34 e i 35 gradi. Il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici ha confermato che il caldo resterà ormai anomalo anche in assenza di una vera e propria ondata di calore. Rispetto alle medie registrate trenta o quarant'anni fa — quando le massime non andavano mai oltre i 30-32 gradi —, l'asticella si è alzata sensibilmente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi: ecco quando e quanto durerà

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Caldo africano in arrivo: temperature fino a 39°C e durata sorprendente

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Caldo africano, picco nel weekend: fino a 40 gradi e notti tropicali elivebrescia.tv/caldo-africano… via @ÈliveBrescia TV - X x.com

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