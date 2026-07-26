Calciomercato Juventus idea Stones Contatti con l’entourage Openda saluta | Voglio giocare

La Juventus sta valutando l’ingaggio di un difensore svincolato e ha avviato contatti con l’entourage di John Stones. Nel frattempo, il giocatore dell’ultima stagione ha dichiarato di voler continuare a giocare, lasciando intendere la disponibilità a trasferirsi altrove. La società bianconera sta considerando anche altre opzioni, ma l’interesse per Stones è tra i punti principali.

Torino, 26 luglio 2026 - La Juventus guarda anche al mercato dei difensori e oggi rispolvera l’idea degli svincolati: tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c'è anche quello di John Stones. Il difensore inglese, dopo la fine della sua esperienza al Manchester City, è libero di scegliere la prossima destinazione e i bianconeri stanno valutando la possibilità di approfondire il discorso per un innesto a parametro zero. Considerando i prezzi tuttora elevati per Jhon Lucumi del Bologna, e la priorità destinata verso portiere e centravanti, la pista Stones rappresenta la certezza e l’esperienza a livello internazionale. Negli ultimi anni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Calciomercato Juve: il punto su Alisson, Kolo Muani e Silva

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