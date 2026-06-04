Juventus pista Sorloth | contatti con l’entourage per l’attacco

La Juventus ha avviato contatti con l’entourage di Sorloth per l’attacco. La società sta valutando anche un secondo obiettivo prioritario. La possibile cessione di Openda potrebbe influenzare le mosse sul mercato. No comment ufficiale sulle trattative in corso.

Chi è il secondo obiettivo prioritario oltre a Sorloth?. Come influirà l'eventuale cessione di Openda sul mercato?. Quali passi deve compiere la dirigenza con l'Atletico Madrid?. Perché l'entourage del giocatore è decisivo per l'operazione?.? In Breve Contatti avviati con l'entourage del classe 95 prima del tavolo con l'Atletico Madrid. Possibile acquisto Kolo Muani per completare la ricostruzione del reparto offensivo. Possibile cessione di Openda verso Nottingham Forest, Monaco o Eintracht Francoforte. Strategia di mercato basata sulla gestione delle uscite per bilanciare le risorse. Sorloth torna nel mirino della Juventus per rivoluzionare l’attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Juventus, torna di moda Sorloth primi contatti per il dopo Vlahovic

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