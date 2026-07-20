Il Como ha avviato i primi contatti con l’entourage di Moise Kean, considerandolo come possibile rinforzo per l’attacco. La società ha iniziato a discutere con gli agenti dell’attaccante, senza ancora definire dettagli contrattuali. La trattativa fa parte delle operazioni di mercato in corso in vista della prossima stagione. La società lariana punta a rafforzare la rosa, mentre il nome di Kean figura tra le ipotesi principali.

Calciomercato Como, Moise Kean è una idea del club lariano. Primi contatti avviati con il suo entourage, tutti i dettagli. Il calciomercato del Como continua a regalare grandi suggestioni in vista di una stagione che si preannuncia a dir poco storica per la società lariana. In vista della prossima campagna, la squadra allenata da Cesc Fabregas si appresta a vivere un traguardo eccezionale, dal momento che parteciperà per la prima volta nella storia alla Champion. Per presentarsi ai massimi livelli del calcio europeo con un organico all’altezza della situazione, la dirigenza è costantemente al lavoro alla ricerca di profili di spessore. In questo contesto, l’ultimo nome finito sul taccuino dei dirigenti è quello di Moise Kean, un’idea per l’attacco su cui la società è tornata a ragionare con forte interesse da qualche giorno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Calciomercato Como, idea Kean per l’attacco di Fabregas: primi contatti con l’entourage! Cosa sta succedendo

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