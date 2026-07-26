Calciomercato Juventus | fatta per il prestito di Openda al Lione Alla Roma piace Castro

La Juventus ha raggiunto un accordo con il Lione per il prestito di Lois Openda, che tornerà in Ligue 1. La trattativa si è conclusa positivamente e l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel frattempo, la Roma ha manifestato interesse per il centrocampista Castro. La finestra di mercato è ancora aperta e altre operazioni potrebbero essere annunciate a breve.

Milano, 25 luglio 2026 - Potrebbe arrivato a un punto di svolta il mercato della Juventus: il club bianconero ha infatti trovato l’accordo con il Lione per il ritorno in Ligue 1 di Lois Openda. Il giocatore, che è stato dispensato dalla partecipazione all’amichevole contro lo Standard Liegi (era soltanto in tribuna), passerà all’OL già nelle prossime ore con la formula del prestito oneroso. Finiranno infatti 3 milioni nelle casse del club bianconero, il quale - a meno di un anno dall’acquisto dell’attaccante belga per oltre 40 milioni - si libererà di un ingaggio superiore ai 7 milioni lordi. Nell’accordo tra le parti non è presente un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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