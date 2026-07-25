Openda lascia la Juventus | è fatta per il passaggio al Lione

Lois Openda lascia la Juventus dopo una sola stagione. L’attaccante, ex Lipsia, si trasferirà in Francia per giocare con il Lione. La trattativa tra le due società si è conclusa con un accordo. Il giocatore torna in Ligue 1, dove aveva già militato prima di approdare in Italia. La cessione è stata ufficializzata dopo le negoziazioni tra i club.

Lois Openda lascia la Juventus. Dopo una sola stagione in bianconero, l'ex attaccante del Lipsia tornerà in Francia e lo farà con la maglia del Lione. Infatti, dopo i contatti degli scorsi giorni, è stato trovato l'accordo tra i bianconeri e il club francese con il calciatore che si trasferirà con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto. Prima, però, l'amichevole di questa sera con lo Standard Liegi, per la quale è stato convocato da Luciano Spalletti. Difficile, però, vederlo scendere in campo. Nell'ultima stagione, Openda ha collezionato 34 presenze complessive segnando 2 reti.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Lois Openda è pronto a lasciare la Juventus per trasferirsi all'Olympique Lione. L'attaccante belga ex Lipsia tornerà dunque in Francia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. @DiMarzio x.com

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