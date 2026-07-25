CdS – Juve si muove il mercato in uscita | è fatta per Openda al Lione

Il trasferimento di Openda al Lione è stato confermato dal Corriere dello Sport. La Juventus ha avviato le trattative per la cessione dell’attaccante, e sembra ormai conclusa la trattativa. Al momento non ci sono smentite ufficiali, e il trasferimento si avvicina alla fase finale. Il mercato in uscita dei bianconeri si muove, anche se ancora non soddisfa le aspettative dei tifosi e dell’allenatore.

2026-07-25 15:56:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Eppur si muove. Il mercato della Juventus ha un sussulto, anche se non ancora quello sperato dai tifosi bianconeri e dall’impaziente Spalletti. I bianconeri intanto ‘fanno spazio’, accettando anche condizioni al limite pur di ‘liberarsi’ di Openda e aprire le porte ai nuovi innesti attesi dal tecnico. Openda al Lione in prestito oneroso. Lois Openda è ormai un nuovo giocatore del Lione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula del prestito oneroso (intorno ai 3 milioni) e senza diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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