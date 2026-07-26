Calciomercato Juve il portiere entro la tournée | Vicario il più facile Suzuki preferisce il PSG Le ultime

Da juventusnews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus cerca un nuovo portiere prima della tournée estiva. Tra i candidati, Vicario sembra il più vicino, mentre Suzuki preferisce il proposta di un club francese. La società ha fretta di definire la scelta per consegnare al tecnico il titolare tra i pali prima della partenza per le amichevoli estive. La questione riguarda esclusivamente il ruolo di portiere, senza altri dettagli sulle trattative in corso.

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sul futuro portiere bianconero. Non solo attacco: la  Juventus  ha l’assoluta ed urgente necessità di regalare a Luciano Spalletti il nuovo titolare tra i pali prima della partenza della squadra per la tournée estiva. Con la pista Emiliano Martinez scivolata ormai in secondo piano — penalizzata dalle altissime richieste economiche dell’ Aston Villa e da un ingaggio decisamente pesante —, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ristretto la ricerca ai due candidati principali della lista. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Vicario primo nome: la formula del prestito. Il primo nome è  Guglielmo Vicario  del Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Calciomercato Juventus: VICARIO, DIBU MARTINEZ, OBLAK è RETROSCENA su CAOS PORTIERI

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