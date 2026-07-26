sul futuro portiere bianconero. Non solo attacco: la Juventus ha l’assoluta ed urgente necessità di regalare a Luciano Spalletti il nuovo titolare tra i pali prima della partenza della squadra per la tournée estiva. Con la pista Emiliano Martinez scivolata ormai in secondo piano — penalizzata dalle altissime richieste economiche dell’ Aston Villa e da un ingaggio decisamente pesante —, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ristretto la ricerca ai due candidati principali della lista. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Vicario primo nome: la formula del prestito. Il primo nome è Guglielmo Vicario del Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il portiere entro la tournée: Vicario il più facile, Suzuki preferisce il PSG. Le ultime

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Calciomercato Juventus: VICARIO, DIBU MARTINEZ, OBLAK è RETROSCENA su CAOS PORTIERI

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#Juve, la priorità dei bianconeri oggi non è chiudere #Pellegrino. I bianconeri restano focalizzati su #KoloMuani, il portiere e #Kessie #calciomercato x.com

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