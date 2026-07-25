La Juventus sta cercando un nuovo portiere e ha già prenotato Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham e in Nazionale. Sul fronte opposto, il giocatore giapponese Suzuki si sta allenando con il club bianconero, ma ci sono anche trattative in corso con il Paris Saint-Germain. La società sta valutando le opzioni disponibili, con Vicario come priorità e Suzuki come alternativa.

Una porta per due, una versione calcistica del classico natalizio. Guglielmo Vicario del Tottenham è italiano e gioca in Nazionale, in perfetto stile Juventus. Zion Suzuki del Parma è nato Newark, mamma giapponese e papà americano di origine ghanese, e dal 2022 è il numero uno della selezione nipponica. Da una parte l’usato sicuro in linea con la storia della Signora, dall’altra una scelta più fresca e innovativa, sicuramente lontana dalla tradizione: Suzuki sarebbe il primo portiere giapponese del club e arriverebbe a ruota di Remina Chiba, la connazionale appena arruolata dalle Women bianconere. L’ad Giovanni Carnevali e il suo braccio destro Ricky Massara si giocano molto di più di un dollaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, si stringe per il portiere: Vicario prenotato, Suzuki si scalda ma c'è anche il Psg. Le trattative

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