Juve si stringe per il portiere | Vicario prenotato Suzuki si scalda ma c' è anche il Psg Le trattative
La Juventus sta cercando un nuovo portiere e ha già prenotato Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham e in Nazionale. Sul fronte opposto, il giocatore giapponese Suzuki si sta allenando con il club bianconero, ma ci sono anche trattative in corso con il Paris Saint-Germain. La società sta valutando le opzioni disponibili, con Vicario come priorità e Suzuki come alternativa.
Una porta per due, una versione calcistica del classico natalizio. Guglielmo Vicario del Tottenham è italiano e gioca in Nazionale, in perfetto stile Juventus. Zion Suzuki del Parma è nato Newark, mamma giapponese e papà americano di origine ghanese, e dal 2022 è il numero uno della selezione nipponica. Da una parte l’usato sicuro in linea con la storia della Signora, dall’altra una scelta più fresca e innovativa, sicuramente lontana dalla tradizione: Suzuki sarebbe il primo portiere giapponese del club e arriverebbe a ruota di Remina Chiba, la connazionale appena arruolata dalle Women bianconere. L’ad Giovanni Carnevali e il suo braccio destro Ricky Massara si giocano molto di più di un dollaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
La Juve si sta incartando sul portiere: il Dibu si allontana, piace anche SuzukiIl portiere argentino Dibu Martínez si allontana dalla Juventus, che valuta anche Suzuki.
Portiere Juve, Dibu Martinez sempre più complicato: c’è Vicario, ma attenzione al blitz per SuzukiLa Juventus sta cercando un nuovo portiere titolare dopo che Michele Di Gregorio ha lasciato la squadra.
Temi più discussi: Juve, si stringe per il portiere: Vicario prenotato, Suzuki si scalda ma c'è anche il Psg. Le trattative; Juve su Lucumì: Muharemovic al Leeds porta 20 milioni per l'assalto; Pellegrino, spunta la Fiorentina! La Juve rilancia, Parma e agenti danno priorità ai bianconeri ma...; La Roma stringe per Summerville: nuova offerta in arrivo, si punta a chiudere entro poche ore.
Il Bari ha presentato un esposto sul caso legato alla Juve Stabia. Lo afferma il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda Al centro della vicenda c’è un interrogativo decisivo: i crediti d’imposta ritenuti fasulli sono stati utilizzati per l’iscrizione della J facebook
Prime pagine: Lautaro protagonista, Juve tra Vlahovic e mercato, attesa per Spagna-Argentina. Il calcio saluta Osvaldo Bagnoli e si stringe a Silvio Baldini. #PrimePagine #Juventus #Inter #Mondiali2026 #FootballLovers x.com
Calciomercato Juventus h24 - Joao Mario-Fiorentina, ci siamo. Si riapre la pista Bruno Fernandes. Accelerazione per Suzuki. Torna di moda Mateta. Vlahovic potrebbe restare fregatoIl calciomercato della Juventus minuto per minuto: indiscrezioni, trattative e operazioni, fino al gong finale fissato per le 20 del 1° settembre ... tuttojuve.com
Il mio umile idolo pessi che si allontana da quel truffatore vozinho o come si chiama, chi è lui per abbracciare il mio idolo? reddit
Assalto Juventus al Dibu Martinez: svolta decisiva dopo il Mondiale, ma occhio al colpo di scenaLa Juventus stringe per il nuovo portiere. Il Dibu Martinez è l'obiettivo numero uno, ma l'Aston Villa fa muro. Pronta la pista Vicario. tuttojuve.com