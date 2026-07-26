Calciomercato Inter da Londra solo Romero? Spence sembra allontanarsi | pesa la valutazione

L'Inter sembra concentrarsi principalmente su Romero, mentre Spence si allontana dal club. La valutazione del Tottenham per l'esterno pesa sulla trattativa e potrebbe bloccare il trasferimento. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le ultime indiscrezioni indicano che il club inglese chiede una cifra elevata. La situazione resta in evoluzione, con l'attenzione rivolta alle decisioni del Tottenham e alle possibilità di un accordo con l'Inter.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, da Londra solo Romero? Spence sembra allontanarsi dai nerazzurri: decisiva la valutazione elevata del Tottenham per l’esterno. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Djed Spence sembra allontanarsi dai piani dell’ Inter. L’esterno inglese del Tottenham era stato inizialmente valutato come possibile rinforzo per la fascia destra dopo le trattative saltate con Palestra e Khalaili, ma le prestazioni offerte al Mondiale hanno comportato un aumento della valutazione richiesta dal club londinese, complicando i piani della dirigenza nerazzurra, che lo aveva sondato come sostituto di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

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