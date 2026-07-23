Calciomercato Modric rinnova con il Milan L' Inter spinge per Spence e pensa a Romero

Da sport.quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luka Modric ha firmato un nuovo contratto con il Milan e giocherà con il club anche nella prossima stagione. La notizia è stata confermata ufficialmente. Nel frattempo, l’Inter continua a cercare un difensore e sta spingendo per portare un giocatore di nazionalità britannica. La società nerazzurra sta inoltre valutando un altro difensore, proveniente da un campionato sudamericano.

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Milano, 23 luglio 2026 - Adesso sono arrivati anche i cosiddetti crismi dell’ufficialità: Luka Modric vestirà la casacca del Milan anche nella prossima stagione. Ad annunciare un rinnovo che era ormai nell’aria da diversi giorni è stato lo stesso club rossonero con una nota. Il croato ha poi esternato tutta la sua soddisfazione per la permanenza in rossonero attraverso i canali ufficiali del club: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Luka Modric rinnova con il Milan un altro anno da protagonista

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