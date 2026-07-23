L’Inter sta considerando due acquisti a Londra: uno per la difesa e uno per la fascia. La società sta valutando un possibile acquisto di un difensore centrale, con l’interesse che si concentra su un giocatore che attualmente milita in Premier League. Sul fronte degli esterni, si discute di un possibile trasferimento da un club londinese, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in quella zona del campo. La decisione finale dipende anche da incontri con il club inglese.

di Lorenzo Vezzaro La dirigenza valutazione la pista Tottenham: Pedullà svela le strategie nerazzurre tra difesa e fascia. Il mercato in entrata dell’ Inter potrebbe passare da Londra. Più nello specifico dal Tottenham, dove i nerazzurri hanno messo nel mirino Cristian Romero e Djed Spence per colmare le lacune nel reparto difensivo e sulla corsia di destra. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha spiegato lo stato attuale delle trattative tra i due club: “Il Tottenham considera un grandissimo esubero Romero, e quindi l’Inter c’è. Il Tottenham considera non incedibile Spence, anche perché ha due titolari battezzati: Pedro Porro e Udogie. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Doppio colpo a Londra per l’Inter? Pedullà sull’apertura per Romero e il nodo Spence con il Spurs

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