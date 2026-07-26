Il Milan avrebbe messo sul tavolo circa 50 milioni di euro per acquistare Savinho dal Manchester City. Dopo aver già portato in squadra Goncalo Ramos e Mario Gila, il club rossonero sembra voler continuare a rafforzare la rosa. Secondo fonti inglesi, il proprietario del club starebbe puntando a un altro grande nome per l’attacco. La trattativa sarebbe in fase di valutazione.

Dopo gli acquisti di Goncalo Ramos e di Mario Gila, il mercato del Milan è entrato in una fase di stallo. Secondo alcuni media inglesi, tuttavia, Gerry Cardinale starebbe puntando un altro pezzo da novanta per rinforzare la rosa di Ruben Amorim. Il club rossonero si è iscritto nella corsa a Savinho - esterno brasiliano attualmente in forza al Manchester City - e sarebbe pronto a presentare la prima offerta agli inglesi. I dettagli dell'offerta del Milan per Savinho. Sfumato il sogno Phil Foden, c'è un altro giocatore dei 'Citizens' che è finito nei radar del club rossonero. Stando a quanto riportato dal 'The Sun ', il Milan sarebbe pronto a trattare con il Manchester City per l'acquisto di Savinho. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan sogna in grande: pronti 50 milioni di euro per Savinho del Manchester City

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il calciomercato del Milan di Amorim è qualcosa di già visto

Notizie e thread social correlati

Il Tottenham dà priorità al trasferimento di Savinho mentre Roberto De Zerbi dà il via libera al raid del Manchester CityIl Tottenham sta cercando di acquistare l’esterno del Manchester City Savinho, con il consenso del nuovo allenatore.

Manchester City su Bouaddi: il Lille vuole 100 milioni di euroIl Lille chiede 100 milioni di euro per il trasferimento di Bouaddi, che interessa al Manchester City.

Si parla di: Tottenham in trattativa diretta con il Manchester City per il trasferimento di Savinho: contatti continui.

Milan, su Savinho per il post Leao, Juve idea Elmas, il Napoli valuta Tiago GabrielIl mercato continua a entrare nel vivo e le big della Serie A sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista della nuova stagione. Il Milan starebbe monitorando un possibile sostituto di Ra ... it.blastingnews.com

Il sogno del Milan si chiama Foden, possibile assalto in caso di partenza di LeaoIl sogno di mercato del Milan si chiama Phil Foden con l’attaccante esterno inglese che potrebbe salutare il Manchester City durante l’estate valutando il trasferimento in un’altra big europea. Foden ... calciomercato.it