Il Tottenham sta cercando di acquistare l’esterno del Manchester City Savinho, con il consenso del nuovo allenatore. La trattativa si sta intensificando, anche grazie alla disponibilità del tecnico di approvare il trasferimento.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Tottenham ha accelerato la ricerca dell’esterno del Manchester City Savinho, con il nuovo allenatore Roberto De Zerbi che ha dato la sua piena approvazione per l’ambizioso trasferimento. Dopo una stagione turbolenta, gli Spurs sono pronti a sostenere pesantemente il loro nuovo tattico italiano nel mercato dei trasferimenti, con l’obiettivo di rivitalizzare completamente un’unità offensiva sottoperformante in vista della nuova stagione. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Paul O’Keefe condivide l’entusiasmante aggiornamento di Savinho. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham dà priorità al trasferimento di Savinho mentre Roberto De Zerbi dà il via libera al raid del Manchester City

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