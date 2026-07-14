Il Lille chiede 100 milioni di euro per il trasferimento di Bouaddi, che interessa al Manchester City. Il giocatore ha avuto un’ottima presenza nel Mondiale e le sue recenti prestazioni con il Marocco hanno suscitato l’interesse di diversi club. Attualmente, si valuta una possibile cessione del calciatore, con il club francese che ha fissato la cifra richiesta. Il Manchester City è uno dei club coinvolti nella trattativa.

Ayyoub Bouaddi è nel mirino del Manchester City. Il giocatore ha condotto nel complesso un ottimo Mondiale, e grazie alle sue ultime prestazioni con il Marocco numerosi club sono in corsa per acquistarlo. Enzo Maresca spinge per il suo arrivo a Manchester, ma ci sono le richieste del Lille da non sottovalutare. Bouaddi sul taccuino del Manchester City, ma non solo. Il giovane centrocampista classe 2007 è richiesto da altri club oltre al Manchester City: Arsenal, Paris Saint Germain, Liverpool e Manchester United hanno avuto contatti con l’entourage del giocatore e non sembrano voler mollare la presa. Secondo Fabrizio Romano, Maresca... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Manchester City su Bouaddi: il Lille vuole 100 milioni di euro

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Man City want Ayyoub Bouaddi...But Is He READY

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Il #ManchesterCity è pronto ad aprire il confronto con il #Lille per Ayyoub Bouaddi. L’ipotesi su cui si lavora è acquistare il centrocampista lasciandolo temporaneamente in Francia, così da permettergli di proseguire il proprio percorso di crescita. L’interesse st x.com

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Su Bouaddi irrompe il Manchester City: il talento del Lilla piace molto a MarescaAyyoub Bouaddi è finito nel mirino del Manchester City, che lo considera una delle principali priorità per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. tuttomercatoweb.com