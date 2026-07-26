Il Fenerbahçe intende presentare la prima offerta ufficiale per Rafael Leao al Milan. Secondo un giornalista turco, la data in cui il club di Istanbul dovrebbe fare questa proposta è stata già svelata, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. La trattativa tra il club turco e il calciatore è in fase avanzata, e l’offerta potrebbe arrivare a breve.

Il Fenerbahçe fa sul serio per Rafael Leao. Intervenuto in diretta a 'FF TV', il giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu ha svelato la data in cui il club di Istanbul dovrebbe presentare l a prima offerta ufficiale al Milan. Leão-Fenerbahçe, la data dell'offerta ufficiale al Milan. Queste le parole di Sabuncuo?lu sull'offerta che il Fenerbahçe sta preparando per convincere il Milan a liberare Leao > “Il Fenerbahçe sta parlando con Leao. Non è ancora stata fatta un'offerta né al giocatore né al Milan. Dopo la partita contro il Górnik Zabrze mi aspetto che esca l'offerta ufficiale del Fenerbahçe sia al giocatore che al Milan” Il nodo Champions e la concorrenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Fenerbahçe prepara l'assalto a Leão: svelata la data dell'offerta ufficiale al Milan

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