Cernobbio fumo da una barca al largo del lago di Como | tre turisti salvati dalla Guardia costiera

Stamattina alle 11, le autorità hanno soccorso un’imbarcazione con tre persone a bordo nelle acque di fronte a Cernobbio, vicino a Villa d’Este. Un rapido intervento della Guardia costiera ha messo in salvo i turisti, a causa di fumo proveniente dalla barca. Non sono stati segnalati feriti né ulteriori danni. La barca è stata condotta in un punto sicuro e sottoposta a verifiche. L’intervento si è svolto senza complicazioni, nel rispetto delle procedure di sicurezza.

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