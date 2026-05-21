Cernobbio fumo da una barca al largo del lago di Como | tre turisti salvati dalla Guardia costiera
Stamattina alle 11, le autorità hanno soccorso un’imbarcazione con tre persone a bordo nelle acque di fronte a Cernobbio, vicino a Villa d’Este. Un rapido intervento della Guardia costiera ha messo in salvo i turisti, a causa di fumo proveniente dalla barca. Non sono stati segnalati feriti né ulteriori danni. La barca è stata condotta in un punto sicuro e sottoposta a verifiche. L’intervento si è svolto senza complicazioni, nel rispetto delle procedure di sicurezza.
Cernobbio (Como), 21 maggio 2026 – Soccorso a un’imbarcazione, con a bordo tre persone, questa mattina alle 11 nelle acque antistanti Cernobbio, all'altezza di Villa d'Este. A bordo c'erano tre turisti stranieri, su una barca a noleggio, che si sono spaventati alla vista di un po' di fumo fuoriuscito dal motore. https:www.ilgiorno.itleccocronacavarenna-auto-fiume-6b44ea8e Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como, attivati dalla Guardia Costiera: la squadra è arrivata con un battello pneumatico e il personale di supporto da terra con un mezzo d'appoggio. Subito è stato accertato che il fumo era causato dalla rottura della distribuzione del motore, escludendo un principio di incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Barca in fumo davanti a Villa d’Este a Cernobbio: paura per tre turisti stranieri sul Lago di ComoPaura per tre turisti questa mattina sulle acque del Lago di Como davanti a Cernobbio.
Lago di Como, barca affonda davanti a Cernobbio: turista salvato in extremis dalla guardia di finanzaGrande paura sabato 16 maggio nelle acque del Lago di Como, davanti a Cernobbio, dove un’imbarcazione è improvvisamente affondata con il suo...
Cernobbio, fumo da una barca al largo del lago di Como: tre turisti salvati dalla Guardia costieraCernobbio (Como), 21 maggio 2026 – Soccorso a un’imbarcazione, con a bordo tre persone, questa mattina alle 11 nelle acque antistanti Cernobbio, all'altezza di Villa d'Este. A bordo c'erano tre turist ... ilgiorno.it
Paura sul lago davanti a Villa d’Este: barca in avaria soccorsa dai vigili del fuocoTre turisti stranieri recuperati al largo di Cernobbio dopo il fumo uscito dall’imbarcazione a noleggio. Escluso l’incendio del motore ... ciaocomo.it