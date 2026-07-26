La rosa della Trestina è stata presentata in vista della nuova stagione di serie D. La squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento a San Leo Bastia, con una foto di gruppo davanti al Santuario di Canoscio. Venerdì sera, tutti i componenti, tra giocatori, tecnici, dirigenti e collaboratori, si sono poi riuniti a cena in un ristorante vicino. I bambini hanno descritto la gruppo come di qualità.

TRESTINA - Doppia seduta di lavoro a San Leo Bastia, foto di gruppo davanti al Santuario di Canoscio e quindi tutti (giocatori, tecnici, dirigenti e collaboratori) venerdì sera si sono riuniti a cena nel vicino ristorante. Il Trestina si prepara ad una nuova stagione agonistica che lo vedrà proporsi con un volto assai differente rispetto allo scorso torneo. La prima novità sarà in panchina, ma la scelta del tecnico è comunque nel segno della continuità: "Per la prima volta - afferma l’allenatore Marco Croce - mi trovo a guidare una prima squadra. Lo faccio dopo aver ricoperto per 2 anni il ruolo di vice di Simone Calori, quindi conosco bene l’ambiente trestinese e questo è certamente un vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, ecco la rosa bianconera. Trestina, inizia la nuova stagione. Bambini: "Squadra di qualità»

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